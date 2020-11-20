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Захвативший заложников в Тбилиси требует запретить азартные игры и понизить ставку по кредитам

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Захвативший заложников в Тбилиси требует запретить азартные игры и понизить ставку по кредитам
Фото: pixabay.com

Захвативший заложников в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси освободил шесть из девяти человек.

Таким образом, в заложниках остаются три человека – все они работники этой МФО.

В грузинском МВД сообщили о требованиях, которые предъявил взявший людей в заложники. В частности, он требует, чтобы в стране на уровне парламента запретили азартные игры. Кроме этого, он требует понижения процентной ставки по банковским кредитам до 7%, а также повышения пенсии или снижения цен на лекарства.

ДВа

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