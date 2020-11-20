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В офисе микрофинансовой организации в Тбилиси захватили заложников

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В офисе микрофинансовой организации в Тбилиси захватили заложников
Полиция Грузии. Фото: соцсети

В Тбилиси вооруженный человек ворвался в офис МФО на проспекте Церетели.

В министерство внутренних дел Грузии подтвердили, что его сотрудники оцепили территорию вокруг офиса микрофинансовой организации на проспекте Церетели после того, как ведомство получило сообщение о нападении.

По данным полиции, вооруженный человек удерживает в помещении девять человек. О его требованиях пока ничего не известно.

Ранее аналогичное происшествие произошло в грузинском городе Зугдиди.

ДВа

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