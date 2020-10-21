В Грузии совершено нападение на банк. Взяты заложники
21 октября 2020, 14:39[ «Аргументы Недели» ]
Мужчина захватил заложников, сотрудников банка и клиентов, в грузинском городе Зугдиди. Как сообщает местный телеканал, у мужчины в руках граната и автомат. В городе проводится спецоперация.
Сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию по освобождению заложников в одном из филиалов Банка Грузии. На улицу Гамсахурдиа стянуты зугдидская полиция и спецназ. Никаких требований со стороны напавшего на банк пока не выдвинуто.
Ранее в Берлине был задержан захвативший отделение банка мужчина.
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