В Германии начался протест игрушек против изоляции
25 ноября 2020, 18:18[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Немецкий ресторан провел молчаливый протест против антикоронавирусных мер. В нем участвовали сотни игрушечных панд.
Владелец ресторана во Франкфурте устроил акцию молчаливого протеста. Он заполнил места за столиками плюшевыми игрушечными пандами. Эта пьеса была названа «Пандемия».
«Мы хотели вернуть немного жизни в наш ресторан», — заявил Джузеппе Фичера. Она управляющий рестораном: «Это молчаливый протест».
Молчаливый протест стал упреком правительству. Кабмин Ангелы Меркель ужесточил ограничения после начала второй волны пандемии. В Германии введены изоляционные меры.
Ресторатор планирует сделать акцию бессрочной на все время изоляции. Он пообещал держать в зале включенным свет круглые сутки, чтобы прохожие могли видеть грустных плюшевых панд, рассаженных за столами.
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