В Германии могут запретить продажу фейерверков из-за коронавируса
23 ноября 2020, 17:42[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Жителей Германии предупредили о необходимости готовиться к запрету на фейерверки на Новый год. Власти боятся дополнительной нагрузки на больницы. Они уже перегружены из-за коронавируса.
На этой неделе власти Германии могут объявить о запрете на фейерверки. Больницы работают на пределе возможностей из-за пандемии. Количество нуждающихся в интенсивной терапии пациентов растет. Врачи и политики говорят, что будет неразумным допускать лишний риск.
В Германии пиротехнику можно купить только на Новый год. Фейерверки там начинают продавать обычно за три дня до праздника. Петарды и салюты взрывают повсюду. Это приводит к большому количеству травм.
В последнее время пандемия усилилась. Как и другие страны, Германия переживает вторую волну коронавируса.
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