При Байдене Китай может подружиться с США

25 ноября 2020, 18:03[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Китайский лидер поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Пекин выступил с намеком в адрес Соединенных Штатов.
Выборы в Соединенных Штатах завершились уже понятной победой Джо Байдена. Другие страны уже поздравили демократа. Китай с поздравительной телеграммой не спешил. Си Цзиньпин поздравил Байдена только в среду.
«Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что обе страны смогут способствовать здоровому стабильному развитию двусторонних отношений», — сообщило агентство Синьхуа, добавив эту информацию к новости о самом факте поздравления в адрес Джо Байдена.
Эпоха Трампа ознаменовалась жестким конфликтом Вашингтона с Пекином. Победа Байдена может означать примирение Китая и Соединенных Штатов.
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