Великобритания ужимает помощь загранице

Аргументы Недели → В мире 13+

25 ноября 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

секретарь Канцелярии Великобритании Риши Сунак на фото globallookpress.com/ Mark Thomas

Британские власти сократят бюджет помощи другим странам. Об этом заявил канцлер казначейства Риши Сунака.

Бюджет внешней помощи Великобритании планируется сократить до 0,5 процента от ВВП. Официальный Лондон хочет таким образом сэкономить 4 миллиардов фунтов стерлингов. Это решение уже вызвало критику британских властей. Сокращение помощи было объявлено в официальном документе со сводкой расходов казначейства.

«Установление целевого показателя расходов на оказание помощи в размере 0,7% было принято в 1974 году и закреплено в законе в 2015 году», — комментируют британские политологи: «Сунак явно решил отмахнуться от предупреждений о том, что сохранение иностранной помощи символизирует внешнюю и щедрую Великобританию».

Собственно, Сунаку, и казначейству, деваться некуда. В этом году экономика Великобритании, как и других стран столкнулась с кризисом. Поэтому бюджет уменьшился. Официальному Лондону приходится экономить.