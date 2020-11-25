Гонконг назвал эффективным скандальный закон

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25 ноября 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Кэрри Лам на фото globallookpress.com/ Tpg

Власти Гонконга назвали «удивительно эффективным» скандальный закон «О национальной безопасности». Это прозвучало в ходе ежегодного послания в адрес законодательному совету. С ним выступила глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам.

Кэрри Лам выступила в защиту закона «О национальной безопасности». Этот нормативный акт подвергся широкой критике по всему миру. Власти Гонконга и Китая обвиняются в появлении инструмента для подавления оппозиции, коим стал закон. Ответными заявлениями стали обвинения в иностранном вмешательстве.

«За последний год или около того Гонконг столкнулся с самыми серьезными политическими проблемами со времени своего возвращения на родину», — заявила Лам: «Беспорядки вызваны злонамеренными людьми, находящимися под влиянием внешних сил».

Во вмешательстве во внутренние дела Гонконга и Китая обвиняются иностранные правительства. Это признано угрозой национальной безопасности страны.