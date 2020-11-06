Гонконг обвиняют в призывах к доносительству

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6 ноября 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Власти Гонконга призывают граждан сообщать о подозрениях в нарушении закона «О национальной безопасности». Этот правовой акт критикует прогрессивная мировая общественность. Поэтому появление горячей линии, на которую люди могут сообщать о нарушениях упомянутого закона, вызвал острую реакцию на Западе.

Более тысячи звонков поступили на горячую линию. Люди доносят полиции на тех, кого подозревают в нарушении закона «О национальной безопасности».

«К вечеру четверга полиция получила более тысячи единиц информации», — заявляют в полиции Гонконга: «Горячая линия может принимать аудио, видео, фотографии и тексты. Участники остаются анонимными и не получат никаких ответов на отправку сообщений».

Закон «О национальной безопасности» был введен Пекином в отношении Гонкога. Он предусматривает ответственность за широкий круг деяния по мотивам подрывной деятельности, шпионажа или терроризма.

«Вы больше не видите серьезных случаев насилия», — отмечает глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лэм: «Так что в этом смысле закон был очень эффективен, оказывая сдерживающий эффект».

Этот закон вызвал ожесточенную критику на Западе. В адрес Китая сыплются обвинения в репрессиях, а Гонконг обвиняется в призывах к доносительству. Новый закон уже привел к арестам десятков человек.