Тунис отменил карантин для всех приезжающих туристов

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25 ноября 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тунис, pixabay.com

Министерство по туризму Туниса сообщило, что власти страны освобождают всех туристов, прибывающих регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, от обязательной самоизоляции сроком на 14 дней.

Чтобы не проходить карантин, путешественникам следует иметь при себе ваучер, который подтверждает бронирование и оплату организованного тура. Кроме того, необходимо предоставить отрицательный результата ПЦР-теста, который был получен не ранее, чем за 72 часа до регистрации на рейс.

Также всем гостям предписывается следовать санитарному протоколу тунисского туризма.