Канцлер Австрии Курц считает, что к лету жители страны смогут вернуться к «нормальной жизни»
25 ноября 2020, 15:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Канцлер Австрии Себастьян Курц в среду, 25 ноября, сообщил, что благодаря созданным вакцинам от коронавируса нового типа до следующего лета можно рассчитывать на возвращение к нормальной жизни.
Курц напомнил, что в августе текущего года на вопрос журналистов, есть ли "свет в конце тоннеля", он ответил, что до следующего лета можно будет вернуться "к нормальности". Тогда, по словам австрийского канцлера, многие усомнились в такой возможности, но сегодня он рад подтвердить, что подобная перспектива является реальной.
Себастьян Курц, однако, подчеркнул, что появление вакцины в январе 2021 года не будет означать, что COVID-19 уже побежден.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.