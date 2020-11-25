Канцлер Австрии Курц считает, что к лету жители страны смогут вернуться к «нормальной жизни»

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25 ноября 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

канцлер Австрии Себастьян Курц, ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de

Канцлер Австрии Себастьян Курц в среду, 25 ноября, сообщил, что благодаря созданным вакцинам от коронавируса нового типа до следующего лета можно рассчитывать на возвращение к нормальной жизни.

Курц напомнил, что в августе текущего года на вопрос журналистов, есть ли "свет в конце тоннеля", он ответил, что до следующего лета можно будет вернуться "к нормальности". Тогда, по словам австрийского канцлера, многие усомнились в такой возможности, но сегодня он рад подтвердить, что подобная перспектива является реальной.

Себастьян Курц, однако, подчеркнул, что появление вакцины в январе 2021 года не будет означать, что COVID-19 уже побежден.