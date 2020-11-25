США вышли из договора об открытом небе, испугавшись российского самолёта-разведчика Ту-214ОН

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25 ноября 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

22 ноября США официально покинули Договор об открытом небе (ДОН), как и предупреждали официально за полгода до этого.



Это многосторонний международный договор, разрешающий свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве 34 стран – участниц соглашения. Государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полёты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полёты проводятся на уведомительной основе. Участники ДОН поделены на группы, в которые собраны союзники. Абсолютное большинство участников ДОН входят в НАТО,

а из союзников России там есть лишь Белоруссия.



По факту существует только один самолёт среди всех стран-участниц, полностью реализующий возможности ДОН. Это российский новейший Ту-214ОН – их у нас сейчас два. Ни более старый турбовинтовой фоторазведчик Ан-30Б, ни реактивный Ту-154М-ЛК1, ни американский ОС-135В не обладают всеми возможностями Ту-214ОН. Само по себе появление этого самолёта стало для американцев одним из раздражающих факторов. Они то обвиняли Москву в нарушениях при создании этой машины, то не давали ей сертификации по полётам над своей территорией. А когда разрешили, то устами помощника Трампа по нацбезопасности О’Брайена придумали байку о том, что

этот самолёт следит за Трампом в Вашингтоне, в Кэмп-Дэвиде и в любимом гольф-клубе президента.



Словом, американцы нашли крайне надуманные поводы для выхода из ДОН, чем удивили даже союзников, их не поддержавших. Зато теперь Вашингтон пытается найти плюс в своём решении – якобы больше не надо модернизировать свой самолёт ОС-135В, чтобы он не так убого смотрелся в сравнении с нашими фоторазведчиками.



У России и США есть множество спутников, есть иные технические средства разведки, и в принципе они могут и обойтись без этого соглашения. Но могут и хотят – разные понятия. При всех имеющихся возможностях авиаразведка обладает рядом преимуществ над

космической. Да и к тому же договор способствует повышению доверия между Москвой и Вашингтоном.



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