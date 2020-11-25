Журналист Daily Express заявил об "угрозе третьей мировой" из-за вторжения эсминца США в воды РФ
25 ноября 2020, 15:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Express
Журналист британского издания Daily Express Пол Уитерс выразил мнение, что действия американских военных кораблей у российских берегов грозят опасными последствиями – вплоть до третьей мировой войны.
Автор материала подчеркнул, что за минувшие несколько дней произошли сразу два инцидента с участием Военно-морских сил США. В частности, 23 ноября, эсминец "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря с целью "обеспечения безопасности" в рамках операции НАТО под названием "Атлантическая решимость".
Еще один инцидент связан с заходом американского эсминца "Джон Маккейн" в залив Петра Великого. Корабль углубился в территориальные воды РФ на два километра и получил предупреждение о возможности тарана со стороны российского судна "Адмирал Виноградов".
В статье подчеркивается, что после последнего инцидента "угроза Третьей мировой снова обострилась".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.