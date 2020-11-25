Журналист Daily Express заявил об

Аргументы Недели → В мире 13+

25 ноября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Express

эсминец ВМС США "Джон Маккейн", Petty Officer 2nd Class Markus C/Keystone Press Agency

Журналист британского издания Daily Express Пол Уитерс выразил мнение, что действия американских военных кораблей у российских берегов грозят опасными последствиями – вплоть до третьей мировой войны.

Автор материала подчеркнул, что за минувшие несколько дней произошли сразу два инцидента с участием Военно-морских сил США. В частности, 23 ноября, эсминец "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря с целью "обеспечения безопасности" в рамках операции НАТО под названием "Атлантическая решимость".

Еще один инцидент связан с заходом американского эсминца "Джон Маккейн" в залив Петра Великого. Корабль углубился в территориальные воды РФ на два километра и получил предупреждение о возможности тарана со стороны российского судна "Адмирал Виноградов".

В статье подчеркивается, что после последнего инцидента "угроза Третьей мировой снова обострилась".