Молдавский премьер пообещал поспособствовать роспуску парламента
25 ноября 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что нынешний парламент должен быть распущен, и «сделает все возможное», чтобы это произошло в ближайшей перспективе.
По его словам, нынешний парламент «должен войти в историю», но желание распустить этот парламент не всегда совпадает с возможностями его роспуска. Кику отметил, что говорит это сознательно, хотя «неизвестно, что будет потом».
Он напомнил, что самая важная в этом процессе роль принадлежит президенту. 23 декабря Майя Санду официально примет присягу и вступит в должность, тогда это вопрос будет решаться основательно.
«Посмотрим, что будет потом, но я все же согласен с тем, что этот парламент должен быть распущен… Я говорю это сознательно, поэтому мы сделаем все, чтобы этот парламент был распущен», — заключил Ион Кику.
Ранее Санду назвала российскому послу принципы, на которых собирается выстраивать отношения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.