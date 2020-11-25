Молдавский премьер пообещал поспособствовать роспуску парламента

Аргументы Недели → В мире 13+

25 ноября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ион Кику. Фото: сайт правительства РМ.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что нынешний парламент должен быть распущен, и «сделает все возможное», чтобы это произошло в ближайшей перспективе.

По его словам, нынешний парламент «должен войти в историю», но желание распустить этот парламент не всегда совпадает с возможностями его роспуска. Кику отметил, что говорит это сознательно, хотя «неизвестно, что будет потом».

Он напомнил, что самая важная в этом процессе роль принадлежит президенту. 23 декабря Майя Санду официально примет присягу и вступит в должность, тогда это вопрос будет решаться основательно.

«Посмотрим, что будет потом, но я все же согласен с тем, что этот парламент должен быть распущен… Я говорю это сознательно, поэтому мы сделаем все, чтобы этот парламент был распущен», — заключил Ион Кику.

Ранее Санду назвала российскому послу принципы, на которых собирается выстраивать отношения.