Санду назвала российскому послу принципы, на которых собирается выстраивать отношения

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18 ноября 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Победившая на президентских выборах в Молдавии Майя Санду встретилась с послом России Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили актуальную повестку межгосударственного сотрудничества, в том числе беспошлинную поставку молдавских товаров на российский рынок.

По ее словам, основной задачей на президентском посту она видит в объединении общества и создании функционального государства, которое работает для граждан.

«Я хочу, чтобы мы могли возобновить программу сотрудничества на основе этих принципов», – заявила Санду.

Ранее в Совете Федерации рассказали, за счет чего в Молдавии победила Майя Санду.