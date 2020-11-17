В Совете Федерации рассказали, за счет чего в Молдавии победила Майя Санду

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17 ноября 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Цепкин. Фото: сайт СФ

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном наблюдении за вторым туром выборов президента Молдавии.

Сенаторы посетили около 45 избирательных участков, расположенных в различных муниципалитетах страны.

«Результаты выборов, связанные с убедительной победой кандидата Майи Санду, стали возможными благодаря большой явке – она оказалась выше не только по сравнению с первым туром, но и с президентскими выборами четыре года назад. С другой стороны, мы видим, что значительная часть жителей Молдовы поддержала Игоря Додона, и с этим необходимо считаться», – заявил сенатор Олег Цепкин.

По данным Центризбиркома Молдавии, Майя Санду набрала 57,72% голосов, Игорь Додон получил поддержку 42,28% избирателей. Явка составила 52,78%.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии.