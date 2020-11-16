Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии
16 ноября 2020, 15:21[ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Майе Санду по случаю победы на выборах президента Республики Молдова.
«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», – подчеркнул глава Российского государства в телеграмме, пожелав Майе Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил итоги выборов президента в Молдавии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.