Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии

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16 ноября 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Майе Санду по случаю победы на выборах президента Республики Молдова.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», – подчеркнул глава Российского государства в телеграмме, пожелав Майе Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил итоги выборов президента в Молдавии.