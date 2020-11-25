«Репортер»: «неизвестные самолеты» атаковали подконтрольную Турции территорию Сирии

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25 ноября 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Военные, Yang Zhen / globallookpress.com

«Неизвестные самолеты» атаковали подконтрольную Турции территорию Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Как информирует издание «Репортер», под удар попал нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Кабасин в северной части провинции Алеппо. Известно, что этим предприятием владеют вооруженные формирования, ориентирующиеся на Анкару.

В процитированной публикации высказано предположение, согласно которому налет был осуществлен в ответ на состоявшуюся в прошлую пятницу атаку армии Турции и поддерживающих ее боевиков по деревням Беления и Айн-Дагна на севере Сирии. В данном районе развернулась противостояние между подразделениями курдов и протурецкими силами.

Ранее в среду сообщалось, что в Турции начали регистрировать семьи сирийских джихадистов, планирующих поселиться в Нагорном Карабахе.