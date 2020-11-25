«Репортер»: «неизвестные самолеты» атаковали подконтрольную Турции территорию Сирии
25 ноября 2020, 14:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
«Неизвестные самолеты» атаковали подконтрольную Турции территорию Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.
Как информирует издание «Репортер», под удар попал нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Кабасин в северной части провинции Алеппо. Известно, что этим предприятием владеют вооруженные формирования, ориентирующиеся на Анкару.
В процитированной публикации высказано предположение, согласно которому налет был осуществлен в ответ на состоявшуюся в прошлую пятницу атаку армии Турции и поддерживающих ее боевиков по деревням Беления и Айн-Дагна на севере Сирии. В данном районе развернулась противостояние между подразделениями курдов и протурецкими силами.
Ранее в среду сообщалось, что в Турции начали регистрировать семьи сирийских джихадистов, планирующих поселиться в Нагорном Карабахе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.