Экономист Адамидов считает, что реформы под эгидой МВФ завели Украину в тупик

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25 ноября 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Заявления Саакашвили о катастрофе украинской экономики политически мотивированы, считает экономист Дмитрий Адамидов.

По его словам, Россия прошла ситуацию, которой пугает Саакашвили, в девяностые годы, когда Москва во всем слушалась МВФ, а ситуация в стране закончилась дефолтом и финансово-экономическим кризисом 1998 года.

«Экономические «реформы» на Украине с 2014 года проводятся под эгидой МВФ. По большому счету данные мероприятия не были направлены на реформирование украинской экономики и привели к масштабному социальному тупику», – рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Он также отметил, что реформы МВФ ведут к включению подопытной экономики в глобальное разделение труда на плохих условиях. Так из страны создается сырьевой придаток мировых лидеров и источник дешевой рабочей силы. Именно это, по его словам, произошло на Украине.

Ранее Саакашвили предрек большую катастрофу экономике Украины.