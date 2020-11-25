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25 ноября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

США готовят санкции в отношении Минобороны РФ. Санкции против нескольких предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности разрабатывает администрация действующего президента Дональда Трампа.

По информации источника РИА Новости, в санкционный список могут попасть 2 российских организаций, в том числе институты "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, два предприятия "Роскосмоса", производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

По сведениям источника, если список предприятий утвердят, то для продолжения любых контактов с российскими предприятиями американским компаниям потребуется получение специальной лицензии.

Военный эксперт Игорь Коротченко высказал мнение, что любой президент США рассматривает Россию в качестве потенциального противника своей страны. И с избранием Байдена нам надо готовиться к худшему.