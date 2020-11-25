Пашинян заявил, что армянское общество не поддерживает призывы оппозиции
25 ноября 2020, 12:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получают поддержку со стороны армянского общества».
Глава правительства Армении считает, что в армянском обществе именно такое понимание подписанного документа между Арменией, Азербайджаном и Россией.
«Другой вопрос, что мы должны еще проанализировать, понять и ответить на вопросы, почему все произошло и почему мы пришли к такой ситуации. Но то, что на момент 9 ноября просто не было альтернативы, я думаю, такое восприятие ситуации в армянском обществе присутствует», – сказал Пашинян.
Ранее Пашинян заявил, что Армения не изменила свою позицию по статусу Нагорного Карабаха.
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