Пашинян заявил, что армянское общество не поддерживает призывы оппозиции

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25 ноября 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получают поддержку со стороны армянского общества».

Глава правительства Армении считает, что в армянском обществе именно такое понимание подписанного документа между Арменией, Азербайджаном и Россией.

«Другой вопрос, что мы должны еще проанализировать, понять и ответить на вопросы, почему все произошло и почему мы пришли к такой ситуации. Но то, что на момент 9 ноября просто не было альтернативы, я думаю, такое восприятие ситуации в армянском обществе присутствует», – сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не изменила свою позицию по статусу Нагорного Карабаха.