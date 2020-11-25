Пашинян заявил, что Армения не изменила свою позицию по статусу Нагорного Карабаха

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25 ноября 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Никол Пашинян, фото: Тwitter.com/NikolPashinyan/photo

Власти Армении не изменили свою позицию по статусу Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. С 10 ноября 2020 года вступило в силу трехсторонне соглашение об остановке боевых действий в Нагорном Карабахе, которое заключили Россия, Армения и Азербайджан.

Ссылаясь на содержание трехстороннего соглашения по Карабаху Пашинян отметил, что в документе статус региона не упоминается. "Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась", - сказал в интервью армянский премьер.