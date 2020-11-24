В Испании могут ограничить семейные посиделки на Новый год

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24 ноября 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

король Филипп на фото globallookpress.com/ Casa De S.M. El Rey

В Испании на Рождество семьям нельзя будет собираться больше 6 человек. Такие ограничения планируют ввести испанские власти.

Правительство Испании планирует ограничить рождественские и новогодние собрания шестью человеками. Кроме того, в канун праздников может быть введен комендантский час с часу ночи до шести утра. Об этом говорится в проекте документа, который просочился в средства массовой информации.

«Что касается семейных собраний, мы рекомендуем, чтобы они были ограничены членами одной семьи», — говорится в документе: «Если есть гость, который обычно не живет с семьей, собрания должны включать максимум шесть человек и должны быть соблюдены профилактические меры».

В Испании достаточно тяжелая ситуация с коронавирусом. Страна живет в режиме чрезвычайного положения с конца октября. Сейчас король Испании находится на самоизоляции. Это произошло после контакта к тем, у кого был выявлен положительный результат на Covid-19.