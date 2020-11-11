Испания, Италия и Великобритания фиксируют рекордную смертность от COVID-19

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11 ноября 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ряде европейских стран фиксируют рекордные суточные показатели смертности людей с коронавирусом COVID-19, при этом наблюдается небольшое снижение темпов распространения инфекции.

В Испании за сутки зарегистрировали 411 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 - это наибольшее количество c момента начала второй волны, информирует во вторник испанская телерадиокомпания РТВЕ.

Выявлено 17,4 тыс. новых заражений, что меньше в сравнении с показателями прошлого вторника. По словам главы Координационного центра по чрезвычайным ситуациям в области санитарной безопасности Испании Фернандо Симона, это указывает на определенную стабилизацию, в то же время он призвал подождать несколько дней для того, чтобы удостовериться в том, что эта тенденция сохранится.

В 11 автономных сообществах Испании, а также в автономных городах Сеуте и Мелилье в настоящий момент в среднем на каждые 100 тыс. жителей приходится примерно по 500 заразившихся коронавирусом. От общего числа поступающих на лечение в больницы более 17% - это больные c COVID-19, более трети коечного фонда в палатах интенсивной терапии приходится на пациентов с коронавирусом.

В условиях складывающейся ситуации власти на местах принимают все более жесткие ограничительные меры. Так, в автономном сообществе Андалусия с сегодняшнего дня закрыто передвижение между муниципалитетами, ужесточен комендантский час, введены ограничения на необязательную деятельность после 18:00 местного времени. Еще более жесткие меры введены в столице Андалусии Гранаде, где складывается еще более сложная эпидемиологическая ситуация.

В Испании с начала пандемии коронавируса выявили свыше 1,4 млн заражений, причем более 39,7 инфицированных скончались.

Как сообщает издание The Guardian, рекордный с апреля суточный прирост случаев смерти людей с COVID-19 зафиксировали в Италии - за последние 24 часа в стране скончались 580 инфицированных. Кроме того, за сутки выявили 35 098 случаев коронавируса, что более чем на 10 тыс. выше показателя в понедельник. (25 263).

6 ноября в стране выявили рекордный c начала пандемии суточный прирост заболевших COVID-19 - более 37,8 тыс.

Таким образом, общее число выявленных случаев в стране превышает отметку в 995 тыс., свыше 42 тыс. заразившихся COVID-19 скончались. При этом, более 363 тыс. итальянцев переболели коронавирусом.

Директор Высшего института здоровья Италии Сильвио Брусаферро во вторник заявил, что все 20 регионов Италии находятся в положении "среднего или высокого риска", а также, что в некоторых регионах уже превышен пороговый уровень госпитализации пациентов.

Из-за складывающейся ситуации во вторник правительство Италии решило ужесточить ограничительные меры еще в пяти областях - Тоскане, Умбрии, Базиликате, Лигурии и Абруццо. Со среды в этих регионах полностью закроют бары и рестораны, а также введут ограничения на передвижение за пределы городов внутри этих областей.

На данный момент семь из 20 областей страны находятся в "оранжевой" зоне - зоне умеренно высокого риска заражения коронавирусом. Еще в четырех областях - Ломбардии, Пьемонте, Валле-д'Аосте и Калабрии - действуют еще более строгие "красные" ограничения. По данным The Guardian, к регионам в этих зонах могут присоединиться также Кампания, Эмилия-Романья, Венето и Фриули - Венеция-Джулия.

Издание отмечает, что правительство 15 ноября может принять решение о введении общенационального локдауна.

Власти Великобритании во вторник сообщили о рекордной с середины мая суточной смертности людей с COVID-10 - скончались 532 заболевших, что на 338 больше показателя в понедельник.

При этом за стуки в стране выявили 20 412 случаев коронавируса, что существенно ниже, чем на прошлой неделе. Так, 6 ноября в стране зафиксировали более 25 тыс. заражений. Затем, по данным сайта Worldometer, заболеваемость стала постепенно снижаться.

Всего за время пандемии в Великобритании выявили более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 49 тыс. инфицированных скончались.