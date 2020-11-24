Седьмой флот США объяснил заход эсминца в территориальные воды РФ
24 ноября 2020, 15:21[ «Аргументы Недели» ]
Седьмой флот США во вторник, 24 ноября, заявил, что эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки подтвердил права и свободы мореплавания" в районе залива Петра Великого в Японском море.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение границы Российской Федерации американским эсминцем.
Седьмой флот США отметил, что речь идет об операции по свободе судоходства под названием FONOP, которая защищает права, свободы, а также законное использование моря, и оспаривает "чрезмерные морские претензии РФ". Уточняется, что Соединенные Штаты таким образом продемонстрировали, что не считают вышеуказанную зону частью российских территориальных вод, передает RT.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.