Седьмой флот США объяснил заход эсминца в территориальные воды РФ

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24 ноября 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

Седьмой флот США во вторник, 24 ноября, заявил, что эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки подтвердил права и свободы мореплавания" в районе залива Петра Великого в Японском море.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение границы Российской Федерации американским эсминцем.

Седьмой флот США отметил, что речь идет об операции по свободе судоходства под названием FONOP, которая защищает права, свободы, а также законное использование моря, и оспаривает "чрезмерные морские претензии РФ". Уточняется, что Соединенные Штаты таким образом продемонстрировали, что не считают вышеуказанную зону частью российских территориальных вод, передает RT.