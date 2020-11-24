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Доктор военных наук Сивков назвал возможную цель нарушения границы России эсминцем ВМС США

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Доктор военных наук Сивков назвал возможную цель нарушения границы России эсминцем ВМС США
эсминец, Petty Officer 2nd Class Markus C/Keystone Press Agency

Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков утром во вторник, 24 ноября, назвал возможную цель нарушения российской границы американским эсминцем "Джон Маккейн".

Сивков не исключил, что корабль ВМС США мог пытаться спровоцировать российских военных моряков прицеливаться для удара по судну, чтобы получить больше информации о работе стрельбовых станций. Эксперт заметил, что американский эсминец мог оказаться в территориальных водах РФ из-за навигационной ошибки или из-за "элементарного разгильдяйства".

"У них там кавардак творится серьезный на флоте", – заметил доктор военных наук в беседе с журналистами.

ЕТ

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