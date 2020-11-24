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Нарушивший границу России эсминец ВМС США ушел в нейтральные воды

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Нарушивший границу России эсминец ВМС США ушел в нейтральные воды
морской бинокль, pixabay.com

Эсминец Военно-морских сил США "Джон Маккейн", получивший ранее предостережение от российского корабля о смене курса, незамедлительно вышел в нейтральные воды. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ранее во вторник, 24 ноября, стало известно, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы Российской Федерации американским эсминцем в заливе Петра Великого на юге Приморского края.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что после получения предостережения судно "Джон Маккейн" сразу ушло в нейтральные воды.

ЕТ

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