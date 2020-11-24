Лукашенко: Отстранить президента от власти может только народ

Аргументы Недели → В мире 13+

24 ноября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные государства «строят разные схемы воздействия» на местную власть и главу республики с целью свержения существующего строя. По его словам, снять действующего лидера страны может только народ.

«В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных … фактов», - высказал он.

Лукашенко отметил, что отстранить президента от власти может белорусский народ, но на основании Конституции и тех законов, которые сейчас существуют. Он добавил, что это простой ответ на все вопросы, которые «будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси», и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим на Западе, а также «наших беглых представителей оппозиции».