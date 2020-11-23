В Беларуси, в период второй волны COVID-19, медиков избивают, арестовывают и увольняют за акции против Лукашенко

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23 ноября 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Общественные организации утверждают, что за период продолжающихся в Беларуси протестов, среди пострадавших - как минимум несколько сотен медиков. В то же время, только по официальным данным, в стране коронавирусом ежедневно заболевает порядка 1500 человек.

Лукашенко изначально был настроен против введения ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом он сам говорил еще в марте 2020 года:

«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред».

Президент Беларуси советовал населению «травить вирус водкой и сауной», а также «чаще дышать дымом от костра». Пока большинство стран вводило карантинные ограничения, в Минске проводили Парад Победы и субботники. Когда в СМИ регулярно стали появляться новости о смерти врачей от COVID-19, Лукашенко стоял на своем: «Чисто от коронавируса никто не погиб, умирают от хронических болезней».

Во время второй волны пандемии, по сообщениям белорусских медиков, власти проблему все же признали. Сейчас под коронавирусные стационары перепрофилируют роддома и многие городские больницы, в большинстве городов введен масочный режим, но быстро получить помощь или сдать тест из-за загруженности больниц практически невозможно.

По состоянию на 22 ноября, в стране выявили 1564 новых случая, а всего с начала пандемии заболели 124 тысячи белорусов. Общественники говорят о многократном занижении официальной статистики: в 5–10 раз.

К нагрузке, связанной с пандемией, медикам в последние три месяца добавляется регулярная работа с жертвами силовиков.

«Из наиболее запоминающихся травм: размозженная рана пятки у пациента за 60 лет от светошумовой гранаты. Глубокая рана бедра у мужчины около 40 лет, тоже граната. Рана предплечья от резиновой пули. Со стороны это все выглядело так, как будто пациентов везут после теракта, землетрясения или военных действий», — отметил минский врач Михаил.

Сами медики еще с 12 августа стали выходить на улицы и вставать в «цепи солидарности» против насилия силовиков. К настоящему времени уже больше 4000 белорусских медиков подписали открытое письмо к властям с требованиями прекратить насилие со стороны силовых структур, освободить политзаключенных и признать официальные результаты президентских выборов недействительными.

По данным «Фонда медицинской солидарности», минимум 15 медиков были уволены по политическим причинам — среди них ректоры медицинских университетов, преподаватели БГМУ, врачи и медсестры. Не меньше 20 медиков прямо сейчас отбывают административный арест, а больше 150 получили штрафы за все время протестов.

Самое громкое задержание медиков произошло 27 октября. Тогда в «цепи солидарности» на проспекте Дзержинского задержали сразу десять сотрудников РНПЦ «Кардиология» и одного врача 4-й клинической больницы. Все они получили штрафы от 25 до 30 базовых величин (19–24 тысячи российских рублей). Против врачей возбуждаются уголовные дела.

Белорусские медики часто выходят на пикеты прямо возле своих больниц. 26 октября одну из таких акций решил провести врач-фтизиатр Гомельской областной туберкулезной больницы Николай Козич. Его арестовали на 15 суток. Для Николая это было второе задержание — первое произошло, когда он стоял в «цепи солидарности» вместе со своей семьей. Тогда врачу пришлось отсидеть восемь суток. После второго задержания Николая уволили по статье о неисполнении трудовых обязанностей.

«Когда нас перевозили в суд сотрудники, не особо вежливо с нами общались: была и матерная брань, и оскорбления. Говорили, что мы фашисты, что будь их воля, они бы нас поставили к стенке», — рассказал Козич.

По словам Андрея Любецкого — известного в Беларуси челюстно-лицевого хирурга, в районе Зыбицкой улицы демонстрантов окружили ОМОН и люди с оружием, похожие на внутренние войска. К нему подбежало несколько человек с автоматами, Андрея ударили по голове и закинули в автозак. Врача отвезли в тюрьму города Жодино в 60 километрах от Минска. Там хирург провел трое суток в тесной камере. Спать ему приходилось на металлической лавочке – без матраса и постельного белья.

После того как Александр Лукашенко сказал, что «те, кто вышли на акции, лишаются права быть студентами», ректораты многих вузов начали массовые отчисления студентов-медиков. Некоторые из них уехали продолжать обучение в других странах.

Большинству врачей, которые продолжают работать и заболевают, в том числе из-за нехватки средств защиты, не открывают больничные и не делают тесты, они продолжают ходить на работу, заявлял глава «Фонда медицинской солидарности» Андрей Ткачев.

Лукашенко признал проблему дефицита медиков, но высказался на этот счет весьма специфично.

«Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — заявил Лукашенко.