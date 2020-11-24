В Великобритании могут сократить с 14 до 5 дней продолжительность карантина для туристов

Аргументы Недели → В мире 13+

24 ноября 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

Тауэрский мост, pixabay.com

Обязательный карантин в связи с COVID-19 для иностранных граждан, въезжающих на территорию Великобритании, может быть сокращен с четырнадцати до пяти дней. Это также коснется туристов из России.

Отмечается, что с 15 декабря люди, приезжающие в Британию, смогут сдать тест на коронавирус нового типа после пяти дней самоизоляции. Тех, чьи результаты будут отрицательными, освободят от дальнейшей изоляции, сообщил глава Минтранса страны Грант Шаппс. Стоимость анализа составит от 6,5 до 12 тысяч рублей.

Гости Великобритании могут заранее заказать анализ – перед вылетом из своей страны. Они должны будут заполнить специальную форму на сайте правительства страны.