Власти Ростовской области опровергли информацию об обязательном карантине для всех приезжих

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22 ноября 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Василия Голубева Ирина Четвертакова опровергла информацию о введении карантина в связи с коронавирусом для всех въезжающих на территорию региона.

Ранее в рамках заседания оперштаба по COVID-19 губернатор Ростовской области заявил, что в некоторых районах приезжие трудовые мигранты находятся либо на карантине в течение "определенного промежутка времени", либо дома до момента, пока не получат тесты на коронавирусную инфекцию.

Ирина Четвертакова уточнила, что речь шла исключительно об учете трудовых мигрантов, которые возвращаются с трудовых вахт, а не о режиме самоизоляции для всех приезжающих в регион граждан.