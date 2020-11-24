Госдеп США планирует укреплять «демократические ценности» в Турции

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24 ноября 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

Госдеп США планирует запустить программу, которая, в частности, направлена на укрепление "демократических ценностей" в Турции. Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение журналистов.

Уточняется, что реализацией данной инициативы будет заниматься посольство США в Турции. Уточняется, что программа нацелена на продвижение верховенства свободы выражения мнений, на укрепление способности СМИ республики, а также гражданского общества отстаивать права человека.

Как сообщает RT, в рамках инициативы, о которой идет речь, предусматривается помощь аудитории турецких СМИ в обнаружении "ошибочной и ложной информации", а также в реагировании на эти данные.

Кроме того, у программы имеется еще ряд приоритетных направлений работы, среди которых установление связей между турецким и американским народами.