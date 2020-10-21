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Администрацию Трампа обвинили в утаивании информации о нарушении прав в других странах

, 12:56 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Администрацию Трампа обвинили в утаивании информации о нарушении прав в других странах
фото пресс-службы Дональда Трампа

Белый дом игнорирует либо изменяет важную информацию о правах человека. К такому выводу пришли правозащитники исследовательского центра убежища. Они проанализировали отчеты Госдепартамента США по правам человека за последний год обамовской эпохи. И сравнили его с такими же отчетами первых трех лет президентства Дональда Трампа.

Госдеп при Трампе игнорирует информацию о пытках и преследованиях на сексуальной почве. Это один из выводов правозащитников, который получился после знакомства с официальными отчетами.

«Отдельные разделы американских докладов не соответствуют ситуации на местах, зафиксированной другими надежными источниками информации, и имеют своим следствием преуменьшение серьезности положения в области прав человека в этих странах», — говорится в докладе правозащитников: «Основные изменения касались прав женщин, гражданских и политических прав, а также вопросов, касающихся ЛГБТ».

Отчеты Госдепа в эпоху Трампа, как правило, были короче, а некоторые разделы удалены или переименованы.

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