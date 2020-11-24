Пентагон намерен приступить к процессу передачи власти Байдену

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24 ноября 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пентагон, фото: pixabay.com

Во вторник, 24 ноября, Министерство обороны Соединённых Штатов подтвердило заявление о том, что будет выполнять процедуру передачи власти администрации Джо Байдена.

«Министерство получило уведомление о том, что в соответствии с законом о передаче президентской власти глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определённые ресурсы и услуги», - пояснили в ведомстве.

Пентагон планирует немедленно начать реализовывать план по предоставлению поддержки штабу избранного президента. В сообщении министерства говорится, что с ними уже связалось GSA и представители Байдена.