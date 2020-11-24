Пентагон намерен приступить к процессу передачи власти Байдену
24 ноября 2020, 08:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Во вторник, 24 ноября, Министерство обороны Соединённых Штатов подтвердило заявление о том, что будет выполнять процедуру передачи власти администрации Джо Байдена.
«Министерство получило уведомление о том, что в соответствии с законом о передаче президентской власти глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определённые ресурсы и услуги», - пояснили в ведомстве.
Пентагон планирует немедленно начать реализовывать план по предоставлению поддержки штабу избранного президента. В сообщении министерства говорится, что с ними уже связалось GSA и представители Байдена.
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