Историк Хатунцев считает, что при Эрдогане «неоосманийский» национализм будет расти

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23 ноября 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Решительно и серьезно противостоять Эрдогану никто не будет. специалист по ближневосточным конфликтам, историк-публицист Станислав Хатунцев прокомментировал складывающуюся вокруг Турции ситуацию.

По его словам, если турки задумают перейти «красную линию», то, боюсь, грекам придется противостоять им практически в одиночку. Таким образом у турков есть шанс «разлиться» на всем пространстве от берегов Эгеиды до берегов Каспия.

«Пока такой феномен как Реджеп Тайип Эрдоган будет находиться у власти, этот «неоосманийский» турецкий национализм будет расти, цвести и пахнуть. В перспективе «лечь» под Турцию вполне может Азербайджан, северная Сирия, северный Ирак, Ливия, какая-то часть Болгарии, Кипр и другие острова Эгейского моря», – считает эксперт.

Эксперт также сказал, что в Турции найдется кому повести страну по выбранному Эрдоганом пути после ухода нынешнего президента из большой политики.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет вместе с Россией следить за прекращением огня в Карабахе.