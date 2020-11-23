Историк Хатунцев считает, что при Эрдогане «неоосманийский» национализм будет расти

Решительно и серьезно противостоять Эрдогану никто не будет. специалист по ближневосточным конфликтам, историк-публицист Станислав Хатунцев прокомментировал складывающуюся вокруг Турции ситуацию.
По его словам, если турки задумают перейти «красную линию», то, боюсь, грекам придется противостоять им практически в одиночку. Таким образом у турков есть шанс «разлиться» на всем пространстве от берегов Эгеиды до берегов Каспия.
«Пока такой феномен как Реджеп Тайип Эрдоган будет находиться у власти, этот «неоосманийский» турецкий национализм будет расти, цвести и пахнуть. В перспективе «лечь» под Турцию вполне может Азербайджан, северная Сирия, северный Ирак, Ливия, какая-то часть Болгарии, Кипр и другие острова Эгейского моря», – считает эксперт.
Эксперт также сказал, что в Турции найдется кому повести страну по выбранному Эрдоганом пути после ухода нынешнего президента из большой политики.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет вместе с Россией следить за прекращением огня в Карабахе.