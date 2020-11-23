Лукашенко заявил, что белорусским «мужикам не хватает патриотизма»

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23 ноября 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в сложившейся сегодня в стране ситуации очевидно отсутствие настоящего патриотизма у белорусских мужчин.

По его словам, «мир вообще сошел с ума» и сегодня необходимо противодействовать деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и усилить патриотическое воспитание молодежи.

Недостаток патриотизма Лукашенко видит, прежде всего, в студентах, которые не прошли службу в Вооруженных Силах. Эту проблему, как считает белорусский лидер, надо ликвидировать.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отправил бывших руководителей силовых структур работать послами.