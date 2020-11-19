Лукашенко отправил бывших руководителей силовых структур работать послами
19 ноября 2020, 13:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Бывшие руководители ряда силовых структур Белоруссии стали послами республики в иностранных государствах. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко.
Белорусский лидер назначил глав дипломатических представительств страны в Китае, Азербайджане и Армении.
Руководить белорусской дипломатической миссией в Китае станет председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Бывший министр обороны и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков назначен послом в Азербайджане, а бывший генпрокурор республики Александр Конюк будет представлять интересы республики в Армении.
Ранее Лукашенко заявил о сохранении братских и добрососедских отношений с Латвией.
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