Лукашенко заявил о сохранении братских и добрососедских отношений с Латвией
18 ноября 2020, 19:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Белоруссия и Латвия должны сохранить братские и добрососедские отношения. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в поздравлении с 102-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики.
Белорусский лидер подчеркнул, что «белорусов и латышей «издревле объединяли братские, добрососедские отношения, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений».
Он также отметил, что «в современных обстоятельствах независимо от политической и экономической конъюнктуры, несмотря на безжалостные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются все страны мира, именно ближайшие соседи должны сохранить ценность человеческих связей, экономических и гуманитарных контактов».
По словам Лукашенко, независимость и суверенитет являются неотъемлемыми условиями становления национального сознания и истинным фундаментом каждого государства.
Ранее сообщалось, что Лукашенко грубо высказался о Зеленском.
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