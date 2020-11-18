Лукашенко заявил о сохранении братских и добрососедских отношений с Латвией

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18 ноября 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Белоруссия и Латвия должны сохранить братские и добрососедские отношения. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в поздравлении с 102-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики.

Белорусский лидер подчеркнул, что «белорусов и латышей «издревле объединяли братские, добрососедские отношения, позитивный опыт мирного сосуществования многих поколений».

Он также отметил, что «в современных обстоятельствах независимо от политической и экономической конъюнктуры, несмотря на безжалостные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются все страны мира, именно ближайшие соседи должны сохранить ценность человеческих связей, экономических и гуманитарных контактов».

По словам Лукашенко, независимость и суверенитет являются неотъемлемыми условиями становления национального сознания и истинным фундаментом каждого государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко грубо высказался о Зеленском.