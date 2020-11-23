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Спикер нацсобрания Армении выразил Путину благодарность за инициативу по Карабаху

, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Госдума

Спикер нацсобрания Армении выразил Путину благодарность за инициативу по Карабаху
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель ГД Вячеслав Володин провел телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, который выразил благодарность главе РФ Владимиру Путину за инициативу по прекращению боев в Карабахе.

Беседа состоялась ранее в понедельник, 23 ноября. В рамках разговора Вячеслав Володин поздравил армянского коллегу с днем рождения, а также пожелал ему скорейшего выздоровления. В ночь на 10 ноября на армянского чиновника напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе. После случившегося он был доставлен в больницу и перенес несколько операций.

Кроме того, в рамках телефонной беседы Арарат Мирзоян высказал слова благодарности российскому лидеру Владимиру Путину за его инициативу по прекращению военных действий в Карабахе.

ЕТ

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