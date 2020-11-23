Спикер нацсобрания Армении выразил Путину благодарность за инициативу по Карабаху
23 ноября 2020, 20:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Госдума
Председатель ГД Вячеслав Володин провел телефонный разговор со спикером нацсобрания Армении Араратом Мирзояном, который выразил благодарность главе РФ Владимиру Путину за инициативу по прекращению боев в Карабахе.
Беседа состоялась ранее в понедельник, 23 ноября. В рамках разговора Вячеслав Володин поздравил армянского коллегу с днем рождения, а также пожелал ему скорейшего выздоровления. В ночь на 10 ноября на армянского чиновника напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе. После случившегося он был доставлен в больницу и перенес несколько операций.
Кроме того, в рамках телефонной беседы Арарат Мирзоян высказал слова благодарности российскому лидеру Владимиру Путину за его инициативу по прекращению военных действий в Карабахе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.