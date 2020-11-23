Российский миротворец получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе

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23 ноября 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

разбитое стекло, Tofik Babayev/XinHua

В понедельник вечером, 23 ноября, стало известно, что офицер российского контингента миротворческих сил был ранен в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно последней информации, пострадавший российский военнослужащий после случившегося был доставлен в госпиталь, расположенный в столице Азербайджана Баку. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что его жизни в настоящий момент ничто не угрожает.

Ранее сегодня официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки в Нагорный Карабах вернулись 2 334 беженца.