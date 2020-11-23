За сутки в Нагорный Карабах вернулись 2 334 беженца

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23 ноября 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

последствия конфликта в Нагорном Карабахе, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки в Нагорный Карабах вернулись 2 334 беженца. Об этом журналистам в понедельник, 23 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В общей сложности с 14 ноября текущего года в места прежнего проживания вернулись более 11 тысяч жителей Нагорного Карабаха. Игорь Конашенков подчеркнул, что это произошло при содействии российских миротворцев, прибывших ранее в вышеуказанный регион.

Накануне в Карабах с территории Республики Армения вернулись 1,4 тысячи человек.