В Нагорный Карабах из Армении вернулись более 1,4 тысячи беженцев

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22 ноября 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

последствия конфликта в Нагорном Карабахе, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Очередная колонна автобусов с беженцами вернулась в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. В общей сложности в Степанакерт прибыли к настоящему моменту 1,4 тысячи человек.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что 34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта. Транспортные средства доставили в Нагорный Карабах более 1,4 тысячи человек. Колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента, а также военной полиции.

Напомним, 10 ноября было объявлено прекращение огня в Нагорном Карабахе. Для контроля за завершением боев в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.