В Нагорный Карабах из Армении вернулись более 1,4 тысячи беженцев
22 ноября 2020, 21:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Очередная колонна автобусов с беженцами вернулась в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. В общей сложности в Степанакерт прибыли к настоящему моменту 1,4 тысячи человек.
В Министерстве обороны РФ уточнили, что 34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта. Транспортные средства доставили в Нагорный Карабах более 1,4 тысячи человек. Колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента, а также военной полиции.
Напомним, 10 ноября было объявлено прекращение огня в Нагорном Карабахе. Для контроля за завершением боев в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.
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