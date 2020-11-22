Путин высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха
22 ноября 2020, 16:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в воскресенье, 22 ноября, в эфире телевизионного канала "Россия 1" прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Путин отметил, что Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, то есть, с точки зрения международного права он является неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики.
Российский лидер также подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Москву ввязываться в конфликт. Он уточнил, что договор предусматривает взаимную помощь в случае проявления агрессии в отношении государства-участника. Владимир Путин заметил, что на территорию Армении никто не покушался.
Также, по словам политика, РФ полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.