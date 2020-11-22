Путин высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха

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22 ноября 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в воскресенье, 22 ноября, в эфире телевизионного канала "Россия 1" прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Путин отметил, что Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, то есть, с точки зрения международного права он является неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики.

Российский лидер также подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Москву ввязываться в конфликт. Он уточнил, что договор предусматривает взаимную помощь в случае проявления агрессии в отношении государства-участника. Владимир Путин заметил, что на территорию Армении никто не покушался.

Также, по словам политика, РФ полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.