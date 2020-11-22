Азербайджанские войска покинут Шуши, их заменят российские миротворцы
22 ноября 2020, 14:25[ «Аргументы Недели» ]
Войска Азербайджана выходят из некоторых населенных пунктов Нагорного Карабаха и направляются к местам постоянной дислокации. Об этом сообщает портал «Армениан репорт» ссылаясь на российских журналистов, работающих на месте событий. Информация размещена в соцсети «Фэйсбук».
Отмечается, что военные действия полностью прекращены и мирная жизнь в Карабахе налаживается. Российские корреспонденты выдвинули предположение, что армяне, вернувшиеся в Нагорный Карабах (НК) вскоре смогут найти себе работу и восстановить довоенный уклад. Но местные блогеры заявляют, что это вовсе не так и возвращение к мирной жизни будет долгим и болезненным. К тому же армянское население не готово пока принять тот факт, что НК передается под юрисдикцию Баку.
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