Азербайджанские войска покинут Шуши, их заменят российские миротворцы

Аргументы Недели → Армия 13+

22 ноября 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска Азербайджана выходят из некоторых населенных пунктов Нагорного Карабаха и направляются к местам постоянной дислокации. Об этом сообщает портал «Армениан репорт» ссылаясь на российских журналистов, работающих на месте событий. Информация размещена в соцсети «Фэйсбук».

Отмечается, что военные действия полностью прекращены и мирная жизнь в Карабахе налаживается. Российские корреспонденты выдвинули предположение, что армяне, вернувшиеся в Нагорный Карабах (НК) вскоре смогут найти себе работу и восстановить довоенный уклад. Но местные блогеры заявляют, что это вовсе не так и возвращение к мирной жизни будет долгим и болезненным. К тому же армянское население не готово пока принять тот факт, что НК передается под юрисдикцию Баку.