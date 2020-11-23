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В ЕС одобрили присоединение четырех стран к санкциям против РФ

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В ЕС одобрили присоединение четырех стран к санкциям против РФ
Здание Еврокомиссии, Брюссель. Фото: Pixabay

Евросоюз положительно воспринял решение четырех стран о присоединении к ограничительным мерам в отношении РФ. Речь идет о санкциях, введенных «за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

В заявлении высокого представителя ЕС говорится, что страны-кандидаты Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к решению совета ЕС о продлении на полгода антироссийских санкций.

Индивидуальные санкции ЕС против России в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года. 10 сентября 2020 года Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев санкции, которые будут применяться к 175 лицам и 44 организациям.

Ранее сообщалось, что Россия ввела ответные санкции против Великобритании.

ДВа

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