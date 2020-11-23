В ЕС одобрили присоединение четырех стран к санкциям против РФ
23 ноября 2020, 18:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Евросоюз положительно воспринял решение четырех стран о присоединении к ограничительным мерам в отношении РФ. Речь идет о санкциях, введенных «за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».
В заявлении высокого представителя ЕС говорится, что страны-кандидаты Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к решению совета ЕС о продлении на полгода антироссийских санкций.
Индивидуальные санкции ЕС против России в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года. 10 сентября 2020 года Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев санкции, которые будут применяться к 175 лицам и 44 организациям.
Ранее сообщалось, что Россия ввела ответные санкции против Великобритании.
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