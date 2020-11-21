Захарова: Россия ввела ответные санкции против Великобритании

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21 ноября 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия вводит ответные санкции против Лондона из-за «дела Магнитского». По ее словам, 25 представителям Великобритании запрещен въезд в страну.

«По всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание"», - высказала она, отметив, что в июле британское правительство под надуманными и абсурдными предлогами ввело национальные санкции против ряда должностных лиц РФ.

Захарова добавила, что действия британской стороны похожи на попытку «вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия». Дипломат призвала Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении Москвы.

«Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа», - подчеркнула она.