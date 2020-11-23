Депутат Новиков поддержал позицию бизнес-союза ФРГ по «Северному потоку – 2»

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23 ноября 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в понедельник оценил заявление главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса о газопроводе "Северный поток – 2".

Ранее Хермес заявил, что угрозы со стороны США санкциями компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2", являются для партнеров недопустимыми.

Дмитрий Новиков в беседе с RT назвал данное высказывание безукоризненным и отметил, что в нем очень точно расставлены оценки. По мнению депутата, сложившаяся ситуация в очередной раз демонстрирует, что Вашингтон не рассматривает своих европейских союзников как "вполне независимые государства".