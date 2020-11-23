Американист Васильев назвал причину, из - за которой Байден сможет «атаковать» «Северный поток-2»
23 ноября 2020, 13:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: радио Sputnik
Американист Владимир Васильев прокомментировал призыв немецких бизнесменов к спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по «Северному потоку-2».
Васильев предположил, как поведет себя кандидат от Демократической партии Джо Байден в отношении строительства «Северного потока-2». По его словам, администрация избранного главы государства в политике руководствуется «сугубо идеологическими соображениями».
«Это может доминировать даже несмотря на экономическую выгоду. Вторая очень важная вещь: администрация Байдена уже заявила, что начнет переход на "зеленые" технологии, начнет отказываться от углеводородной экономики ... Байден уже заявил, что первым его шагом будет восстановление американского присутствия в Парижском соглашении по климату. И возникает очень интересная ситуация: в противодействии этому проекту просто поменяются основания», - пояснил он в эфире радио Sputnik.
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