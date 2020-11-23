Байдену предложили усилить санкционное давление на Россию

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23 ноября 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие месяцы будет сформирована новая администрация президента США – Джозефа Байдена. Её участники намерены расширить перечень санкционных инструментов против России. Основной упор будет сделан на банковский и финансовый секторы.



Главные инициативы изложены в докладе крупнейшего американского дипломата Дэниела Фрида. Он считает, что новые ограничения необходимо ввести против государственных банков, финансовых организаций и суверенного долга России.

Помимо этого Фрид рекомендовал разработать отдельные ограничения против российской энергетической политики. К примеру, если Москва попробует уменьшить поставки газа в европейские государства или изменит газовый контракт с Украиной.



Автор доклада считает, что администрация нового президента должна определить чёткие границы поведения России. Пакет ограничительных мер американской администрации может последовать вслед за Европейским Союзом. Санкции могут быть введены из-за ситуации с отравлением Навального, обстановкой в Белоруссии.



Байден имеет серьёзный опыт санкционного давления на другие государства. С 2014 года он курировал многие вопросы, связанные с Украиной.



