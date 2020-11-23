Венесуэла возобновляет авиасообщение с Россией

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23 ноября 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

С понедельника, 23 ноября, Венесуэла открывает авиасообщение с Россией. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили сотрудники службы гражданской авиации латиноамериканской страны.

Уточняется, что с 23 ноября Венесуэла открывает коммерческие авиарейсы в Россию и Боливию. Ранее страна возобновила перелеты в Мексику, Доминикану, Панаму, Турцию и Иран.

Напомним, несколько дней назад венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о скором запуске прямого авиасообщения между Венесуэлой и РФ, которое прервалось ранее в этом году из-за распространения коронавируса нового типа.